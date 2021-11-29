Москва, 29 ноября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Испытания в виде пробежки по взлётно-посадочной полосе запланированы для стратегического ракетоносца Ту-160М до конца года. Об этом сообщил 29 ноября источник в авиастроительной отрасли.

Function.mil.ru Ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М

Ту-160М — самолёт, собранный с нуля. Испытают его на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова, но в воздух поднимать не будут.

«Самолёт стоит в ангаре готовый, заправленный. До конца года однозначно Ту-160М совершит пробежку по взлетно-посадочной полосе. Полёта не планируется», — рассказал собеседник ТАСС.

О сборке на «Туполеве» полностью нового ракетоносца в июле рассказал глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

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