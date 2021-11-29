Пригородный р-он, , 10:26 — REGNUM В Северной Осетии при проведении работ по наладке газоснабжения погиб рабочий. Его засыпало грунтом. По факту ЧП на стройке проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Рабочие на стройке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Инцидент произошел в селении ИР Пригородного района 26 ноября. Погибшему было 47 лет. Он погиб на месте происшествия.

«При проведении земляных работ и технологическому присоединению газовой трубы работника филиала ООО «Газпром — газораспределение Владикавказ в Пригородном районе» засыпало грунтом. От полученных телесных повреждений 47-летний мужчина скончался на месте», — говорится в сообщении СК по республике.

Виновных в гибели рабочего будут искать среди должностных лиц, которые уполномочены обеспечивать технику безопасности на объекте.

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