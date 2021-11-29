Вашингтон, , 10:51 — REGNUM Американский модельер и художественный руководитель мужской одежды бренда Louis Vuitton Вирджил Абло скончался в возрасте 41 года. Информация об этом появилась 28 ноября в Instagram-аккаунте компании.

Свеча Sammedan

https://www.instagram.com/p/CW1F3KkPj-O/

Причиной смерти Абло стал рак, с которым он боролся на протяжении нескольких лет. «Мы все шокированы этой ужасной новостью. Вирджил был не только гениальным дизайнером и провидцем, но и мудрым человеком с красивой душой», — высказался генеральный директор компании LVMH Бернар Арно.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году Вирджил Абло стал первым темнокожим человеком на посту художественного руководителя мужской одежды Louis Vuitton. В 2013 году он основал собственный модный дом под названием Off-White.

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