Пекин, , 10:23 — REGNUM Выплаты компенсации за убытки в размере не менее $4,5 млрд, понесенные из-за украинского производителя авиадвигателей «Мотор Сич», добивается от властей Украины через суд китайская компания Skyrizon и другие инвесторы из КНР. Об этом 29 ноября говорится в заявлении Skyrizon в социальной сети WeChat.

Суд Marco Verch Professional Photographer and Speaker

«Китайские инвесторы потребовали признать Украину нарушившей двустороннее инвестиционное соглашение и выплатить истцам полную компенсацию всех понесенных убытков на сумму более $4,5 млрд», — говорится в сообщении.

Также указывается, что инвесторы из Китая не исключают «возможности продолжения требований о возмещении дополнительных убытков» и добавляется, что ими был направлен процедурами иск в арбитражный суд в Гааге в соответствии с установленными.

«Мы решительно выступаем против жестокого поведения украинского правительства, которое злоупотребляет концепцией национальной безопасности, путает правильное и неправильное, политизирует нормальную экономическую и торговую практику, злоупотребляет государственной властью и необоснованно подавляет китайские предприятия», — также говорится в сообщении.

Отметим, в 2016 году китайские инвесторы приобрели 56% акций ПАО «Мотор Сич», а в марте 2021 года совет национальной безопасности и обороны Украины ранее принял решение о возвращении указанного предприятия в государственную собственность.