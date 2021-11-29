Бишкек, , 10:17 — REGNUM Сайт Центральной избирательной комиссии Киргизии в день проведения парламентских выборов подвергся хакерской атаке, заявил секретарь Совета безопасности республики Марат Иманкулов.

Хакерский взлом Иван Шилов © ИА REGNUM

«Хакерские атаки на сайт (ЦИК) были совершены из-за границы. Предположительно сразу из 20 стран», — сказал он на брифинге.

Иманкулов добавил, что власти не допустят фальсификации результатов голосования и намерены проверить каждый бюллетень.

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдётся без революции? Парламентские выборы в Киргизии — все новости»

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября Киргизия выбирала парламент седьмого созыва. По предварительным данным, в парламент проходят шесть партий. Прежние выборы, которые прошли осенью 2020 года, ЦИК признал недействительными из-за большого числа нарушений.

Читайте также: В миссии ШОС заявили о прозрачности выборов в парламент Киргизии