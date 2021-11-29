Сайт ЦИК Киргизии в день выборов подвергся хакерской атаке
Бишкек, 29 ноября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Сайт Центральной избирательной комиссии Киргизии в день проведения парламентских выборов подвергся хакерской атаке, заявил секретарь Совета безопасности республики Марат Иманкулов.
Иманкулов добавил, что власти не допустят фальсификации результатов голосования и намерены проверить каждый бюллетень.
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Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября Киргизия выбирала парламент седьмого созыва. По предварительным данным, в парламент проходят шесть партий. Прежние выборы, которые прошли осенью 2020 года, ЦИК признал недействительными из-за большого числа нарушений.
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