Мурманск, 29 ноября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. В Мурманской области вакцинацию от коронавирусной инфекции завершили 310 тысяч человек, это 67% от всего взрослого населения. Об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве сообщил глава областного минздрава Дмитрий Панычев, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Прививочную кампанию обеспечивают 49 бригад, мы продолжаем работу мобильных пунктов вакцинации — за выходные там были привиты 2,5 тысячи человек», — сообщил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области на лечении с ковидом находятся 16,5 тысяч человек.