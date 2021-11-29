Пермь, 29 ноября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. В Перми с января 2022 года все трамваи начнут работать без кондукторов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника муниципального департамента транспорта Перми Анатолия Путина.

Дарья Драй ИА REGNUM Валидатор

Также в новом году продолжится работа по переводу на бескондукторную систему автобусов. Кондукторов заменят валидаторы.

На сегодняшний день в столице Пермского края действует 13 маршрутов без кондукторов. В общем объеме пассажиров доля безбилетников составляет 17−20%.

В городе планируют активнее проверять общественный транспорт, чтобы снизить число «зайцев». На снижение такой статистики направлено и увеличение размера штрафных санкций для безбилетников. Штраф за проезд без оплаты планируют поднять с 500 до 2 500 рублей.