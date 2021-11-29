София, , 10:15 — REGNUM Пассажирский самолет немецкой авиакомпании «Lufthansa», выполнявший рейс из Софии в Франкфурт-на-Майне, не смог вылететь из аэропорта столицы Болгарии из-за попадания стаи птиц в один из двигателей воздушного судна. Об этом 28 ноября сообщило Радио Болгария.

Согласно официальной информации, пострадавших среди пассажиров и членов экипажа авиалайнера нет. Самолет получил незначительные повреждения турбины, в настоящее время он находится в ремонтном ангаре. Все пассажиры были отправлены в пункт назначения другими рейсами.

Напомним, ранее независимые эксперты неоднократно заявляли об опасности столкновения самолетов с расширившейся в районе Софийского аэропорта популяцией пернатых. Предполагается, что в ближайшее время представители местной администрации предпримут новые меры по обеспечению безопасности воздушного движения.