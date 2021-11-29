Москва, 29 ноября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Для сокращения числа иностранных рабочих на стройках на территории России потребуется не менее 2−3 лет. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса.

Minjkh.donland.ru На стройке

По его словам, сокращение трудовых мигрантов на стройках будет поэтапным. Фактически это будет переформатирование всей системы управления стройкой, произойдет автоматизация ряда процессов и реформа системы подготовки кадров.

«На бюджетных и коммерческих стройках Москвы в разное время были заняты от 300 до 400 тысяч иностранных рабочих. Доля мигрантов составляла от 20% до 60%», — пояснил Бочкарёв.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве должно быть уменьшено число мигрантов на стройках домов по программе реновации, заявил 17 ноября мэр столицы Сергей Собянин.

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