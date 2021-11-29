Москва, , 10:13 — REGNUM Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию законодательства дал отрицательное заключение по проекту федерального закона о такси. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 ноября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Такси Kirov-portal.ru

«С юридической точки зрения образовалось несколько групп, участвующих в таких правоотношениях — агрегаторы, таксопарки, водители, пассажиры. Разработчики законопроекта пытаются учесть интересы всех сторон, однако при анализе документа совет пришел к выводу, что соблюсти баланс интересов всех игроков рынка в законопроекте не удалось», — заявил Крашенинников.

По мнению экспертов, предлагается несколько спорных договорных моделей. Так, согласно договору «по обеспечению осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси» автомобиль предоставляется в аренду водителю для оказания услуг по перевозке граждан, но, при этом водителю предоставляется возможность проходить медицинский осмотр у своего арендодателя, а арендодатель полностью заниматься содержанием и техническим обслуживанием автомобиля. По заключению совета, такая договорная модель трудно отличима от трудового найма водителя.

Противоречия вызвала и другая договорная модель, предложенная разработчиками законопроекта — по осуществлению деятельности службы заказа такси.

Законопроектом предлагается возложить на сервисы-агрегаторы солидарную ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью пассажира или его имуществу. Солидарную ответственность служба заказа такси будет нести вместе с водителем, а в ряде случаев, вместе с таксопарком. Однако заложенный законопроектом подход, в соответствии с которым служба заказа такси — лишь исполнитель по договору об оказании посреднических или информационных услуг, не совпадает с ответственностью, которую разработчики хотят возложить на агрегаторы.

По мнению экспертов совета, онлайн-сервисы по заказу такси, которыми пользуются граждане, не просто оказывают услуги посредника между пассажиром и такси. Они также взимают провозную плату, обеспечивают водителей транспортом, организуют пассажиропотоки и прочее. В этом случае модель договора заказа такси должна быть более глубоко проработана.

«Действительно важно законодательно урегулировать деятельность служб заказа такси, их отношения с перевозчиками и пассажирами, определить степень ответственности агрегаторов, таксопарков и водителей за причиненный ущерб в том числе в результате ДТП. Но на сегодняшний день мы можем заключить, что документ не готов и нуждается в существенной доработке — как глобальной, так и точечной», — резюмировал Крашенинников.

Законопроект о работе такси в совет направил Минтранс.

Госдума уже на протяжении нескольких лет готовит законопроект о регулировании деятельности такси и агрегаторах такси. Депутатами Госдумы подготовлены уже несколько редакций, но по ним до сих не найден компромисс.

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Свою версию предложил Минтранс. Законопроект, в частности, содержит положения, касающиеся особенностей организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге или Севастополе.

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