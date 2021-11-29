Ташкент, , 10:12 — REGNUM Сегодня, 29 ноября в 05:05 по местному времени (03.05 мск) в общежитии для рабочих на территории ООО «Узмилл» в Ташкенте возник пожар из-за вспышки газовоздушной смеси, сообщает МЧС Узбекистана.

«В месте пожара находились 43 работника, 18 из которых были доставлены в Республиканский научный центр экстренной помощи с различными видами ожогов», — говорится в сообщении.

При этом МЧС сообщает, что в результате инцидента жертв нет

«Четыре пожарных расчета прибыли на место происшествия в 05:08, пожар локализован в 05:29 и полностью потушен в 05:43», — сообщает ведомство.

Для выяснения деталей инцидента создана оперативно-следственная группа во главе с первым заместителем прокурора Ташкента. А также в составе представителей других ведомств.

«По предварительным данным, взрыв газовоздушной смеси был вызван скоплением газа в помещении из-за выхода из строя газовых труб», — говорится в сообщении МЧС.