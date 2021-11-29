Кировск, Мурманская область, 29 ноября 2021, 10:12 — REGNUM Город Кировск Мурманской области признан победителем конкурса «Национальная гостиничная премия 2021» в номинации «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса (население до 100 тыс. человек)».
Горно-спортивный кластер включает в себя два ключевых объекта: горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» и лыжный стадион «Тирвас». Объекты появились благодаря инвестициям компании «ФосАгро», которая ежегодно вкладывает в развитие туристического потенциала территории до 500 млн рублей.
На «Большом Вудъявре» есть трассы любого уровня сложности — как для начинающих, так и для опытных горнолыжников и сноубордистов. Их общая протяженность 30 км.
Лыжные трассы стадиона «Тирвас» — на 5 и 10 км — прошли международную сертификацию, два раза в году при поддержке компании «ФосАгро» здесь проводятся всероссийские соревнования по лыжным гонкам. На стадионе есть прокат инвентаря, а с осени 2019 года здесь начали применять систему искусственного оснежения. В строительство и оборудование лыжного стадиона ФосАгро направила около 100 млн рублей.
Индустрия гостеприимства города представлена 18 гостиницами и хостелами, а также 23 ресторанами и кафе.
С каждым годом в Кировск приезжает все больше туристов — если пять лет назад речь шла о 50−60 тысячах гостей за зиму, то сегодня это почти четверть миллиона.
В Кировск удобно добираться. В 30 минутах от города расположен аэропорт «Хибины», который принимает регулярные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга, а в высокий сезон и из других городов России. Компания «ФосАгро», как основной инвестор воздушной гавани, проводит комплексную работу по совершенствованию инфраструктуры аэровокзала, его взлётно-посадочной полосы, а также по привлечению новых авиаперевозчиков. В развитие аэропорта «Хибины» компания вложила более 1 млрд рублей.
Одним из приоритетных направлений для Кировска остаётся развитие горнолыжного туризма. В этом году на курорте «Большой Вудъявр» благодаря софинансированию из областного и федерального бюджетов была введена в эксплуатацию система искусственного снегообразования, которая позволила открыть новый сезон почти на три недели раньше обычного срока. На вершине Северного склона горы Айкуайвенчорр открылся панорамный ресторанный комплекс «Плато». В трех зонах комплекса — баре, ресторане и бистро — смогут насладиться панорамными видами и разнообразным меню с аутентичными региональными блюдами до 300 гостей одновременно. Строительство комплекса полностью профинансировано «ФосАгро».
Для того, чтобы туристическая инфраструктура Кировска была востребована не только зимой, в настоящее время при активном участии «Хибинского центра развития бизнеса» разрабатываются программы летних туристических активностей.
Организатором «Национальной гостиничной премии» является Российская гостиничная ассоциация Федерального агентства по туризму РФ. Заявка на участие в рейтинге была подготовлена и направлена «Хибинским центром развития бизнеса».
Читайте ранее в этом сюжете: Непомнящий начал поход за мировой шахматной короной