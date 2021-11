Пекин, , 10:13 — REGNUM Китай намерен истребовать с Украины выплаты компенсации за убытки, понесенные инвестором украинского предприятия «Мотор-Сич», компанией Beijing Skyrizon. Как отмечено в заявлении компании, свои права инвестор намерен отстаивать в Арбитражном суде в Гааге.

Убытки, понесённые из-за действий украинского правительства, компания оценила в более чем 4,5 миллиарда долларов. В сообщении указано, что инвесторы требуют признать Украину нарушившей двустороннее инвестиционное соглашение и выплатить всю сумму убытков.

Подчеркивается, что «китайские инвесторы не исключают возможность продолжения требований о возмещении дополнительных убытков».

«Мы всегда соблюдали законы и правила в нашей деятельности, — цитирует РИА Новости текст заявления. — Мы решительно выступаем против жестокого поведения украинского правительства, которое злоупотребляет концепцией национальной безопасности, путает правильное и неправильное, политизирует нормальную экономическую и торговую практику, злоупотребляет государственной властью и необоснованно подавляет китайские предприятия».

Как сообщало ИА REGNUM, китайские инвесторы в 2016 году приобрели 56% акций ПАО «Мотор Сич», которое осуществляло разработку, производство и обслуживание авиационных двигателей и промышленных газотурбинных агрегатов. В январе 2016 года с китайской компанией Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. был заключён кредитный договор, а 6 апреля 2016 года «Мотор Сич» получила из Пекина 100 миллионов долларов США под 0,3% годовых от Skyrizon Aircraft Holdings Ltd. Через два года в числе акционеров «Мотор Сич» числилось уже пять компаний, связанных с китайским капиталом.

В апреле 2021 года китайские инвесторы, участвовавшие в сорванной Киевом сделке по двигателестроительному предприятию «Мотор Сич», подали против Украины судебный иск на сумму $3,6 млрд.