Москва, 29 ноября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Рост ставок портовых сборов — самый низкий по сравнению с ростом тарифов естественных монополий. Об этом ИА REGNUM 29 ноября сообщили в пресс-службе ФГУП «Росморпорт». С 2008 года тарифы в газовой отрасли выросли в 2,5 раза, в электроэнергетике — в 2,4 раза, тарифы на транспортировку нефти — в 2,3 раза, на перевозку железнодорожным транспортом — в 2 раза, а ставки портовых сборов увеличились на 17%. При этом потребительские цены выросли в 2,1 раза.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мурманский морской торговый порт

В пресс-службе подчеркнули, что ставки портовых сборов не индексировались ФАС России на протяжении пяти лет. ФАС России согласовала в 2021 году индексацию ставок портовых сборов для судов загранплавания в морских портах РФ в среднем на 3,1% от уровня 2016 года.

Специалисты «Росморпорта» уточнили, что 90% заходов в морские порты РФ делают суда, зафрахтованные компаниями по внешнеторговым контрактам с валютной выручкой, а портовые сборы взимаются в рублях. С 2008 года курс российского рубля по отношению к доллару США снизился примерно на 197%, за этот же период ставки портовых сборов были проиндексированы на 17%. Изменение валютообменного курса рубля привело к удешевлению в два раза стоимости захода судов в российские морские порты. Сдерживание индексации портовых сборов на фоне снижения курса рубля фактически субсидирует иностранных перевозчиков.

Портовые сборы составляют менее 10% общих расходов по обслуживанию судна в порту, а более 90% — стоимость погрузки-выгрузки, услуг буксиров и так далее, которые, в отличие от портовых сборов, ежегодно индексируются или привязаны к валютообменному курсу, добавили в пресс-службе ФГУП «Росморпорт».