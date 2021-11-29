Москва, 29 ноября, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Требования к социально значимым сайтам, доступ к которым сохраняется по требованию госпрограммы «Доступный интернет» даже при нулевом балансе пользователя, обновило министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры). Об этом 29 ноября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на новую версию постановления правительства РФ, который устанавливает порядок составления перечня социально значимых ресурсов для проекта «Доступный интернет».

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«В новом постановлении указано, что бесплатные социально значимые сайты будут передавать видео в невысоком разрешении 480р, им запрещено подгружать информацию с зарубежных ресурсов и организовывать возможность голосовых и видеозвонков, аудио‑ и видеосообщений», — говорится в материале издания.

Также уточняется, что на подобного рода сайтах не должна находиться платная для посетителей информация или ссылки на нее, а также на услуги, за исключением государственных. При этом добавляется, что в аппарате правительства РФ изданию сообщили, что на данный момент еще не получили такой документ.

Как передавало ИА REGNUM, 24 ноября в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что зарубежные интернет-сервисы больше 50 раз подвергали цензуре материалы российских средств массовой информации с 2020 года.