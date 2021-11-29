Сретенск, Забайкальский край, , 10:10 — REGNUM Вмешательство прокуратуры Сретенского района Забайкальского края помогло защитить права ребенка-инвалида на бесплатное оказание медицинской помощи. Подробности сообщает пресс-служба ведомства.

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Установлено, что трехлетняя дочь заявителя, получившая трансплантацию аллогенного костного мозга, по рекомендациям врачей нуждается в еженедельном исследовании крови за счет средств обязательного медицинского страхования. Вместе с тем необходимые лабораторные исследования проводились за счет родителей девочки.

Прокуратура внесла в орган здравоохранения представление и потребовала устранить нарушения прав ребенка. После вмешательства прокуратуры организовано еженедельное бесплатное проведение исследований с возмещением родителям ранее понесенных на это расходов.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года прокуратура Ульяновской области вступилась за двух детей-инвалидов из-за нехватки лекарственного обеспечения. В ходе проверки прав на лекарственное обеспечение выявлены «многочисленные нарушения».

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