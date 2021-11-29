* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:09 — REGNUM *Талибы — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Через три месяца после вывода американских войск из Афганистана и перехода власти в руки «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), стало ясно, что шпионы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в министерствах, организациях и университетах сыграли «впечатляющую» роль в падении без сопротивления городов и столицы. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Ряд официальных лиц «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщили газете, что тайные агенты талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «с бритыми бородами, в западной одежде и солнцезащитных очках» в течение многих лет проникали в правительственные учреждения и международные гуманитарные организации.

«В Кабуле и других городах Афганистана, накануне ухода США, эти люди удивили своих соседей и коллег. Они вытащили припрятанное оружие, и помогли талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установить контроль над городами, — говорится в сообщении.

В течение нескольких недель, предшествовавших падению Кабула, другие крупные города страны пали один за другим быстро и без особого сопротивления со стороны правительственных сил, поддерживаемых США. Кабул, столица страны, был захвачен талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в считанные часы 15 августа без единого выстрела.

Салим Саад, высокопоставленный чиновник «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который ранее курировал теракты смертников и убийства в столице, сообщил газете: «наши лазутчики сыграли определенную роль в установлении контроля над стратегическими пунктами в столице».

Лица под руководством Салима, известные как «Группа Бадри», связаны с «Сетью Хаккани», признанной Соединенными Штатами террористической организацией из-за ее связей с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«У нас даже были свои люди в этом офисе», — сказал Wall Street Journal официальный представитель движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во время беседы в офисе начальника службы безопасности кабульского аэропорта, оборудованном мониторами видеонаблюдения.

В предыдущие годы считалось, что коалиционные силы под руководством США и вооруженные силы бывшего афганского правительства сражаются с «бородатыми людьми в местной одежде», но теперь газета сообщает, что городская разведывательная сеть талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сыграла ключевую роль.

По словам высокопоставленного представителя «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), именно агенты талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили столицу после того, как Ашраф Гани бежал из Кабула, когда «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стоял у ворот Кабула.

По словам официальных лиц «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), их агенты взяли под контроль некоторые важные пункты до падения Кабула и разоружили бывшие правительственные силы безопасности.

Официальные лица «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили газете, что они не позволили уничтожить содержимое компьютеров правительственных учреждений, и что они также предотвратили разграбление некоторых других учреждений, таких как афганский археологический институт.

Мохаммад Рахим Омари, командир среднего звена «Группы Бадри», сказал, что их сеть в столице состояла из трех частей: боевиков, сборщиков средств и представителей пропаганды.

Ряд бывших коллег некоторых влиятельных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые теперь нашли убежище за границей, сказали газете, что они были «шокированы», увидев их в рядах «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Большинство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), проникших в столицу, принадлежали к «Сети Хаккани», которая имеет большое влияние в правительстве «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Подразделение Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «Группа Бадри» было создано полевым командиром Бадруддином Хаккани, который был убит в 2012 году в Пакистане в результате удара американского беспилотника.

Группа сейчас находится под командованием его брата Сираджуддина Хаккани, министра внутренних дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и командующего «Сетью Хаккани», штаб-квартира которой находится в районе проживания племен в восточном Афганистане и Пакистане.

Он возглавляет «список разыскиваемых лиц» ФБР США.