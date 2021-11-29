Чебоксары, , 10:09 — REGNUM В Чувашии в День чувашской вышивки, который отмечается второй год, родились 35 детей. Все они получили подарки в рамках акции «Рождённый в вышивке». Глава минкультуры республики Светлана Каликова высказала мнение, что в 2022 году в этот день родятся «ещё больше» младенцев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Подарки рождённым 26 ноября Cap.ru

На планёрке в правительстве подвели итоги празднования Дня чувашской вышивки, который учреждён в 2020 году и отмечается 26 ноября. В этот день второй год подряд проходит республиканская акция «Рождённый в вышивке».

«По данным министерства здравоохранения, 35 детей родились в этот день. Они получили именные подарки — открытку от имени главы республики, сборник сказок «Ключи от счастья». Распашонка, конечно же, основной элемент этой акции с вышивкой-оберегом. Работа также будет продолжена. На следующий год, думаю, детей будет в этот день ещё больше», — сказал Светлана Каликова.

Напомним, в 2020 году министр культуры со ссылкой на минздрав отмечала, что ежедневно в республике рождается от 30 до 35 детей. В прошлом году было заранее подготовлено 50 подарков.

Как сообщало ИА REGNUM, День чувашской вышивки приурочен ко дню рождения известной советской художницы по вышивке Екатерины Ефремовой, которая внесла вклад в перевод на профессиональную основу народное искусство Чувашии и сохранение традиций ручной. Впервые праздник отметили 26 ноября 2020 года.

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