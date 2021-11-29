Тирасполь, 29 ноября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. В ходе 394 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 108 случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 ноября сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 77 392 носителя SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 72 302 человека, данных о выздоровевших за последние сутки нет.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1783 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зафиксировали пять таких случаев.

Днём ранее в Приднестровье провели 1161 исследование на SARS-CoV-2 и выявили 303 случая заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 309 человек, скончались шесть пациентов с COVID-19.