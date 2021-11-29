Москва, 29 ноября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Телеведущая и певица Ольга Бузова высказалась относительно недавнего выступления её коллеги Димы Билана в Казахстане. Она написала пост на эту тему в своём телеграм-канале 27 ноября.

Скриншот с YouTube Ольга Бузова

Бузова заступилась за «прекрасного певца, роскошного артиста и друга», объяснив выступление Билана в нетрезвом виде его профессионализмом. «Я знаю Диму как профессионала и человека, который никогда не срывает мероприятия! Он не сорвал праздник, а вышел и спел! Спел даже когда на его душе боль», — говорит артистка. «Дима как настоящий Артист, засунул поглубже свою боль, и вышел радовать зрителей! Да, совсем не показывать боль не получилось! Но Дима честен», — считает Бузова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дима Билан выступил на свадьбе в Казахстане в нетрезвом виде. Позже он извинился перед своими поклонниками и объяснил, что не спал на протяжении нескольких суток, а также переживал за здоровье музыканта Александра Градского.