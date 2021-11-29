Москва, 29 ноября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Новый вариант коронавируса «Омикрон» отличается большим количеством мутаций. Об этом 29 ноября заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Владимир Гущин на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«По части научной информации мы имеет довольно-таки скудный объём данных — в основном, генетического характера. То есть мы знаем, что у этого нового варианта есть мутации, в том числе в составе S-белка, использующегося в составе вакцин. И также рецептора, связывающего домена, на который обращено внимание учёных», — заявил Гущин.

На юге Африки ранее выявили новый вариант коронавируса, который получил название «Омикрон». Во Всемирной Организации Здравоохранения указали, что «Омикрон» недостаточно изучен, и пока рано делать выводы о том, что он может быть опаснее варианта «Дельта». Однако информация о нём уже успела вызвать потрясение на финансовых рынках.