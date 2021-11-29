Тбилиси, 29 ноября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили 29 ноября доставили в здание Тбилисского городского суда из военного госпиталя в Гори. Об этом сообщает телеканал «Пирвели».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

По данным журналистов, возле здания суда основанная Саакашвили партия «Единое национальное движение» собрала сторонников на митинг в поддержку своего лидера. В руководстве ЕНД пообещали, что акция будет мирной.

Ранее грузинские СМИ сообщили, что экс-президента вывезли из медучреждения под конвоем. Позже в пресс-службе Пенитенциарной службы Грузии подтвердили предположения об участии бывшего главы государства в судебном заседании.

Сегодня в суде рассмотрят дело о жёстком разгоне митинга оппозиции в ноябре 2007 года. Саакашвили впервые будет присутствовать на судебном заседании. Он планирует использовать это для обращения к своим сторонникам.

Напомним, Саакашвили ранее был заочно приговорён к шести годам тюремного заключения по двум уголовным делам. В настоящее время идут судебные процессы ещё по двум делам: о жёстком разгоне митинга оппозиции и растрате бюджетных средств. В ноябре прошли два судебных заседания, но Пенитенциарная служба оба раза отказалась доставить в суд экс-президента. Сам он заявляет о желании выступить на заседании.