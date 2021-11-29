Мурманск, 29 ноября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Руководителем управления Роспотребнадзора по Мурманской области назначен Александр Сергеев, занимавший последние годы должность замглавы ведомства.

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«Он человек опытный в этой сфере, 10 лет до этого был заместителем руководителя Роспотребнадзора в области, и глубоко во все вопросы погружен», — отметил губернатор региона Андрей Чибис, представляя Сергеева правительству.

Как сообщало ИА REGNUM, прежняя глава ведомства Лена Лукичева покинула пост в связи с тем, что была избрана депутатом областной думы.