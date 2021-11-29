Варшава, , 10:02 — REGNUM Пресс-секретарь Пограничной службы Польши Анна Михальская сообщила журналистам Polskie Radio, что на охраняемом участке границы в Беловеже группа из более, чем 100 человек пыталась прорваться на территорию Польши из Белоруссии.

Мигранты Gémes SándorSzomSzed

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«Эти люди были привезены грузовиками белорусской стороной. Около 18 часов 28 ноября началась атака на границу. Всё началось с забрасывания польских солдат камнями, ветками и фрагментами ограждений. Тем временем белорусские службы слепили польский патруль лазерами и стробоскопами. Двое солдат получили незначительные ранения», — сказала Анна Михальская.

Пресс-секретарь польской Пограничной службы добавила, что мигранты перекинули мост через забор и вторглись на территорию Польши. Их задержали, велели покинуть Польшу и доставили к границе.

Она отметила, что польские службы также задержали семь человек, которые способствовали незаконному пересечению границы.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. Мигранты разбили там палаточный городок, требуя от польской стороны пропустить их в ЕС, чтобы получить там убежище. Однако польские пограничники отказываются их пропускать: в Варшаве считают, что в текущем миграционном кризисе имеет место политическая подоплека.