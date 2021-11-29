Барнаул, 29 ноября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Алтайский край стоит на пороге отопительного кризиса, возникшего по причине того, что производителям угля теперь стало гораздо выгоднее отправлять свою продукцию за рубеж (топливо значительно подорожало, его стало не хватать на всех). Но власти региона, почти половина жителей которого проживает в сельской местности, похоже, упорно не замечают «бревна в глазу».

Яков Калиниченко. Думы у печки. 1897

Люди мерзнут в Локтевском, Третьяковском, Змеиногорском и других районах, но заместитель председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи краевого парламента Игорь Панарин назвал ситуацию не иначе, как «периодические перебои». А по итогам недавнего совещания под председательством министра строительства и ЖКХ края Ивана Гилева чиновники лишь «взяли на контроль» обеспечение населения твердым топливом и решили «продолжать мониторинг».

О том, что проблема уже почти месяц не решается, написал сегодня, 29 ноября «Толк» со ссылкой на слова члена районного Совета депутатов и менеджера компании «Тяга» Сергея Крысанова. Он свидетельствует, что крайняя поставка угля в Горняке была 5 ноября: тогда поступило пять вагонов, весь уголь разошелся за пять часов.

Сейчас дошло до того, что в некоторых деревнях люди незаконно пилят клены, рубят сырую древесину — как можно мельче, чтобы хоть как-то горела. В селе Самарка трое пожилых людей договорились ночевать в одном доме, который легче протопить, а в остальных только поддерживают температуру, информирует депутат. Сельчане говорят, что таких проблем с топливом в регионе не было даже в лихие 1990-е.

Краснов пояснил, что компания «Тяга» занимается реализацией угля в Горняке, уголь закупает в Казахстане в месторождении «Каражыра». Но теперь топливо совсем перестали отгружать, несмотря на долгосрочный контракт. Предприниматель пояснил, что эта ситуация возникла из-за резкого спроса на уголь в Юго-Восточной Азии. Российские регионы — Кемеровская область, Хакасия, Якутия — начали отправлять топливо на экспорт. Туда же подпряглись и казахи.

Цена на твердое топливо, по словам предпринимателя, по сравнению с началом прошлого сезона выросла с 2,8 до 3,1 тысячи рублей. Районный депутат добавил, что зарубежные страны закупают уголь по 230 долларов за тонну — а это 17 тыс. рублей. Очевидно, что поставщикам значительно выгоднее продавать топливо за рубежом.

«Это чисто мое мнение, но сложившаяся ситуация с углем в нашем районе должна решаться на уровне губернатора. Он мог бы позвонить акиму Восточно-Казахстанской области и попросить по-соседски немного угля. Зима началась. Население-то мерзнет», — подчеркнул Крысанов.

Как сообщало ИА REGNUM, в алтайском городе-курорте Яровое нерабочая неделя вышла очень холодной. Дело в том, что 1 ноября на муниципальной котельной по причине зашлакованости вышли из строя несколько котлов. Температуру теплоносителя восстановили только к 8 ноября.

За всё это время от правительства Алтайского края поступило лишь несколько тепловых пушек, которые спустя неделю распределили по соцучреждениям. Люди были возмущены тем обстоятельством, что их поставили перед выбором: либо мерзнуть, либо разоряться на электричестве, задействовав обогреватели.

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