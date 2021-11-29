Санкт-Петербург, 29 ноября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. За текущий год средний размер заработной платы вырос в Петербурге на 5%. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» сообщила компания по поиску работы hh.ru.

Ника Егорова Зарплата

По ее данным, на сегодняшний день в Петербурге среднее предложение по зарплате для соискателей составляет 58 330 рублей. При этом увеличилось количество вакансий с заработной платой, превышающей порог в 350 тыс. рублей. На сайте компании сейчас размещено 443 таких вакансии.

К высокой оплате труда в IT-сфере и программировании присоединились и другие отрасли. Так, в одной вакансии из сферы розничных продаж соискателю предлагали 450 тыс. за работу по продаже автомобилей. Также вакансии с высокой зарплатой отмечались у администратора ресторана, шеф-повара, инженера и стоматолога.

По данным Петростата, в январе-августе 2021 года средняя номинальная зарплата увеличилась в Санкт-Петербурге на 10,8%, по сравнению с январем-августом 2020 года. По сравнению со средним показателем по России (54,4 тыс. рублей) среднемесячнаязарплата в Петербурге была выше на 34,8%. Реальная заработная плата в январе-августе 2021 года по сравнению с январем-августом 2020 года увеличилась в городе на 4,7%.