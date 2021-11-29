Пермь, 29 ноября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В Пермском крае среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников за сентябрь 2021 года сложилась в размере 44 106,2 рубля. За год ее рост составил 8,6%, а рост реальной зарплаты — 1%. Об этом сообщает Пермьстат.

ИА REGNUM Инфляция

За январь-сентябрь 2021 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата сложилась в размере 43 403,9 рубля, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2020 года на 7,7%, реальная заработная плата выросла на 1,8%.

В разных отраслях размер зарплаты работников по-прежнему сильно разнится. Так, самый высокий заработок имеют работники, занятые области информации и связи — 65 678,5 рублей, а также в сфере по добыче полезных ископаемых — 64 753,3 рублей. Самая маленькая зарплата отмечена в сельском и лесном хозяйстве — 28 236,1 рублей.

Добавим, в августе 2021 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в регионе составляла 42 557,6 рубля.