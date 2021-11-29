Уфа, 29 ноября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Новая школа в Нефтекамске примет учеников уже в первом квартале 2022 года. Об этом 29 ноября сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Gradkostroma.ru Школа

По его словам, в настоящее время специалисты заканчивают строительство школы в Нефтекамске на 1225 мест. При этом строительная готовность данного объекта составляет 96%. В школе будет два спортивных зала, пищеблок полного цикла, кабинеты и широкие коридоры. Для детей с особенностями здоровья предусмотрены съезды, пандусы и поручни.

Хабиров отметил, что новая школа распахнет свои двери уже в первом квартале 2022 года.

«Вместе с садиком на 260 мест, который мы в этом же микрорайоне сдали в конце прошлого года, они в значительной степени решат проблему с местами в школах и садиках этого города», — заявил глава республики. Он также напомнил, что школы возводятся и в других городах республики.

«Закрываем вопрос по школе в селе Прибельский Кармаскалинского района, исправляем ситуацию после нерадивого подрядчика. Продолжаем работы в Миловке Уфимского района. Также строим школы в Учалинском, Хайбуллинском, Дуванском, Баймакском районах и в Уфе. Приступили к реконструкции многострадальной школы в Белорецке», — уточним он, отметив, что планируются и новые детские сады. Хабиров подчеркнул, что несмотря на это, в регионе потребность в школах и детских садах остаётся высокой.

Сообщается, что за минувшие три года в Башкирии были возведены 31 школа на 11 548 ученических мест и 46 детских садов на 7953 мест.