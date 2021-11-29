Сеул, 29 ноября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. С января по ноябрь 2021 года экспорт сельскохозяйственной продукции из Южной Кореи составил 12,1 трлн вон ($10,13 млрд), что на 16,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства.

U.S. Department of Agriculture Клубника

По их словам, экспорт данной категории товаров впервые превысил отметку в $10 млрд.

Известно, что рост показателя связан с увеличением объёмов поставок клубники (+24,7%), женьшеня (+22,9%), квашеной капусты кимчхи (+14,1%), а также винограда и морских водорослей.

Эксперты отмечают, что увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции из Южной Кореи связано с ростом спроса на здоровые продукты питания в условиях пандемии коронавируса.