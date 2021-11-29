Кемерово, , 09:57 — REGNUM В Кемеровской области введён режим «Чрезвычайная ситуация» в связи с гибелью людей на шахте «Листвяжная». Об этом сообщил телеграм-канал «Кузбасс. Официально».

Шахта Листвяжная. Помощь шахтёрам Ako.ru

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«Введение данного режима в том числе нужно, чтобы родственники погибших и пострадавшие могли получить выплаты из бюджетов всех уровней», — говорится в сообщении.

Отметим, что режим ЧС в регионах вводится в тех случаях, когда зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного субъекта РФ, при этом количество погибших или получивших ущерб здоровью составляет от 50 до 500 человек, а общий размер материального ущерба превышает 12 млн рублей, но не более 1,2 млрд рублей.

Напомним, 25 ноября в кузбасской шахте «Листвяжная» произошёл взрыв. Погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.