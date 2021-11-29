Луганск, 29 ноября 2021, 09:55 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР), заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вооруженные силы Украины обстреляли территорию Луганской Народной Республики, в результате чего погиб сотрудник Народной милиции.
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