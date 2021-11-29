Берлин, , 09:55 — REGNUM Безвизовый режим для некоторых категорий жителей России и в том числе для молодых людей в возрасте до 25 лет, намерено создать новое правительство Германии. Об этом 29 ноября рассказал координатор правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с РФ Йохан Заатхоф, его слова приводят «Известия».

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Уточняется, что в коалиционном договоре нового светофорного правительства ФРГ (СДПГ, «Зеленые», СвДП) обращено внимание на Россию, и одно из положительных положений названного документа — это планы по упрощению въезда для некоторых категорий российских граждан.

Также указывается, что в тексте соглашения говорится: «Мы планируем создать возможность безвизового въезда из России в Германию для особо важных целевых групп, например, молодых людей до 25 лет».

«Я рад, что нам удалось включить в коалиционное соглашение требование о безвизовом режиме для молодых людей из России. Эту инициативу, исходящую от самого сердца гражданского общества, я был очень рад поддержать, потому что она направлена на объединение людей», — сказал Заатхоф.

При этом координатор немецкого правительства отметил, что для осуществления такой инициативы властям ФРГ необходимо будет провести консультации с партнерами по Евросоюзу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что правительство Германии должно выплатить Киеву компенсацию за утраченные в годы Второй мировой войны культурные ценности.