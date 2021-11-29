Великий Новгород, 29 ноября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В Новгородской области из-за сильного снегопада без электричества второй день остаются 1,1 тыс. местных жителей. Об этом 29 ноября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.

uknowgayle Снегопад

В результате налипания мокрого снега на провода, падения деревьев на сети Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в ночь на воскресенье, 28 ноября, было обесточено 4,5 тыс. потребителей преимущественно в Пестовском, Мошенском, Окуловском, Крестецком, Валдайском и Холмском районах Новгородской области.

К вечеру воскресенья в зоне отключения находились 62 населенных пункта с населением 1810 человек, а к утру понедельника, 29 ноября, аварийные службы смогли вернуть свет в еще семь населенных пунктов.

«Основной удар стихии пришёлся на центральные и восточные районы — Окуловский, Мошенской, Пестовский. Обледенение мокрого снега провоцировало обрыв проводов, падение деревьев на ЛЭП, —заметили в пресс-службе. — Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объёме».

В настоящий момент в 55 населенных пунктах Новгородской области работают несколько десятков аварийных бригад. До сих пор без света остаются 1193 жителя Пестовского, Мошенского и Окуловского районов.