Тюмень, , 09:54 — REGNUM В Тюменской области за девять месяцев 2021 года организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками региона возведено на 32,4% больше домов, чем в соответствующем периоде прошлого года. Об этом сообщает Тюменьстат.

Тюменьстат

В регионе возведено с января по сентябрь 4839 жилых домов общей площадью 933,2 тыс. кв. м. Из общего числа населением построено 4765 индивидуальных жилых дома общей площадью 582,8 тыс. кв. м — на 46,9% больше к значению января-сентября 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тюменцы стали чаще приобретать в ипотеку загородные дома. В сегменте загородной недвижимости доля ипотечных сделок за год выросла на 5% — до 35%.

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