Нижневартовск, Югра, 29 ноября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. В Югре пострадала от действий хулиганов несовершеннолетняя девочка. Ребенка избили, она с сотрясением мозга находится в больнице. Девочка является уроженкой Чечни, о чем сообщил представитель главы республики Рамзана Кадырова в регионе Адлан Орзалиев.

(сс) Jordan McDonald Девочка

По его словам, ребенка били из-за того, что она чеченка. Орзалиев обратился к губернатору Югры Наталье Комаровой и правоохранительным органам с просьбой разобраться в ситуации и наказать виновных.

«В Нижневартовске произошло избиение несовершеннолетней девочки — чеченки, 13 лет, по национальному признаку по предварительному сговору. Девочку унижали, оскорбляли, плевали на неё. Ребенок лежит в больнице сотрясением мозга, ей разбили нос», — говорится в обращении Орзалиева.

Он потребовал тщательного расследования этого преступления, а также привлечения к ответственности не только тех, кто участвовал в этом инциденте, но и их родителей.

По данным правоохранителей, которые начали разбираться в инциденте, конфликт носил бытовой характер, девочке якобы после словесной перепалки подставили подножку, и она упала. По факту избиения проводится проверка, сообщили в МВД по региону.