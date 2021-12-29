Москва, 30 декабря, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 30 декабря, в России вступил в силу закон об экстерриториальном принципе регистрации актов гражданского состояния, сообщает ИА REGNUM.

Pixabay.com Младенец

Государственная регистрация акта гражданского состояния производится любым органом ЗАГС по выбору заявителя, следует из закона. Таким образом, регистрировать брак, рождение ребенка, развод можно будет в любом отделении ЗАГС. Взаимодействие с ЗАГСами возможно через портал госуслуг.

Порядок заключения брака в торжественной обстановке будет определяться субъектами РФ, а заявление о расторжении брака вправе сделать иное лицо по нотариально удостоверенной доверенности от бывших супругов или опекуна недееспособного супруга.

Уточнены правила выдачи лицу, не состоящему в браке, по его просьбе документа об отсутствии факта государственной регистрации заключения брака. В частности, исключается указание на необходимость обращаться в орган ЗАГС по месту хранения записи акта гражданского состояния на бумажном носителе.