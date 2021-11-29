Москва, , 09:51 — REGNUM На территории Троицкого и Новомосковского административного округа (ТиНАО) Москвы около деревни Красная Пахра заканчивается строительство нового автобусного парка, сообщается на портале мэра столицы.

Автобусная остановка Анатолий Янченко © ИА Красная Весна

Строительство автобусного парка в Новой Москве выполнено почти на 55%. Его планируют завершить в I квартале 2022 года. В автобусном парке будет четыре корпуса площадью более 21 тыс. кв. метров.

Также будет установлено 200 зарядных постов для электробусов, четыре трансформаторные подстанции и организована стоянка для автобусов. Автобусный парк позволит создать в ТиНАО новые пассажирские маршруты.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Новой Москве с 1 октября начал работать сервис для перевозок пассажиров по требованию «По пути».

Читайте подробнее: В Новой Москве заработал первый в России сервис «По пути»