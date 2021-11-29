Горно-Алтайск, 29 ноября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. В Горно-Алтайске с 29 ноября возобновлён образовательный процесс для учеников 9−11 классов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации столицы Республики Алтай, решение по остальным учащимся будет принято до 1 декабря в зависимости от заболеваемости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен — все новости»

Между тем, ситуация с коронавирусом и ОРВИ в городе остаётся напряжённой. По словам главврача Центра по профилактике и борьбе со СПИД Валентины Мунатовой, среди детей всё чаще регистрируется средняя степень тяжести с развитием пневмонии.

«Ситуация сложная. Накануне я сама дежурила в отделении. До трех часов ночи шел не прекращаемый поток больных с высокой, до 40 °C, температурой, головной болью, судорогами», — отметила она, призвав поберечь здоровье детей и ограничить их посещение мест с большим скоплением людей.

Как сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе из-за роста заболеваемости ОРВИ среди учащихся и учителей были закрыты все школы Горно-Алтайска. Части учебный процесс на неделю был приостановлен в Кош-Агачском, Онгудайском, Шебалинском и Улаганском районах.

Читайте также: На Алтае число закрытых из-за ОРВИ школ выросло до 56