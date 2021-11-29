Омск, 29 ноября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. В Омске возбуждено уголовное дело по факту пожара, в котором погибли мать и её четырёхлетняя дочь. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 ноября в следственном управлении СКР по Омской области.

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Возгорание произошло 28 ноября в квартире многоэтажного жилого дома на улице Завертяева. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Место происшествие осмотрено, также проведён допрос свидетелей. По предварительным данным, очаг возгорания находился на кухне — там, где были расположены электробытовые приборы.

Из-за сильного задымления погибли 37-летняя беременная женщина и её четырёхлетняя дочь. Супруг погибшей в момент трагедии был на вахте.

Следователи изъяли фрагменты электропроводки и другие предметы, необходимые для проведения пожарно-технической экспертизы. Выдвинуто несколько версий о причине возгорания (неисправность электропроводки и неосторожные действия с открытым источником огня, в том числе в результате курения).

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура проводит проверку по факту смертельного пожара в многоквартирном доме в Омске.