Вашингтон, 29 ноября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Бывший министр обороны США Марк Эспер намерен в суде отстаивать право опубликовать свои мемуары. Ответчиком по иску, который он подал в Федеральный окружной суд в Вашингтоне, округ Колумбия, будет выступать Пентагон. Об этом сообщает The New York Times.

Chief National Guard Bureau Марк Эспер

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Эспер обвинил чиновников Пентагона в том, что ни необоснованно запретили печатать значительную часть предстоящих мемуаров о его «бурном пребывании в должности» при президенте США Дональде Трампе.

«Под предлогом секретности Пентагон изымает из публикации значительный фрагмент текста, несмотря на то, что он необходим для изложения важных историй, которые затрагиваются мной в мемуарах», — отмечается в иске.

Также бывший министр обороны обвиняет действующую администрацию США в ущемлении «конституционных прав, защищаемых первой поправкой» о свободе слова. По его мнению, обращение в суд — это единственный доступный способ донести свою историю до американского народа.

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Напомним, уволенный Дональдом Трампом после поражения на президентских выборах марк Эспер планировал выпустить книгу «Священная клятва» в мае 2022 года. В мемуарах он излагает «полную и неприкрашенную историю нации, особенно в её сложные периоды».

Как сообщало ИА REGNUM, министра обороны Марка Эспера президент США Дональд Трамп отправил в отставку в ноябре 2020 года. Исполняющим обязанности руководителя оборонного ведомства страны глава Белого дома назначил главу Национального контртеррористического центра Кристофера Миллера.