Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 30 декабря, в России вступил в силу закон о новых правилах кредитного договора, сообщает ИА REGNUM.

Кредит Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В кредитный договор банки больше не смогут включать условия, обязывающие заемщика иметь на счете неснижаемый остаток для погашения очередного платежа.

Также граждане смогут отказаться от дополнительных услуг (например, юридического сопровождения или консультаций), навязанных при заключении договора кредита или займа, в течение 14 дней. Для страховки такой «период охлаждения» уже действовал, но от нефинансовых услуг чаще всего отказаться было нельзя.

Кроме того, будет запрещено заранее проставлять «галочки» в кредитных договорах, таким образом банкам и МФО будет запрещено проставлять за заемщика, без его собственноручной подписи, согласие с условиями кредитования.

Законом также предусматривается запрет на право кредитора по уменьшению в одностороннем порядке не только постоянной, но и переменной процентной ставки по договору потребительского кредита.

В случае, если по договору предусмотрено начисление процентов на сумму потребительского кредита на период просрочки, размер неустойки (штрафа, пени) не может превышать 20% годовых от суммы просроченной задолженности.

Кроме того, банки обязуются указывать стоимость кредита в процентах годовых с точностью до третьего знака после запятой.

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