Бугуруслан, Оренбургская область, 29 ноября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. В Оренбургской области произошло смертельное ДТП. Насмерть разбился водитель грузовика из Башкирии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбуржью.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области ДТП

По данным ведомства, в ночь на 29 ноября на трассе Бугульма — Уральск возле села Жуково Бугурусланского района «КАМАЗ» опрокинулся в кювет, 62-летний водитель не справился с управлением транспортного средства.

Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм. В полиции отметили, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности на момент ДТП.

По факту смертельной аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.