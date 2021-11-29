Ашхабад, 29 ноября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Изменения границ между странами Закавказья будет способствовать дестабилизации в регионе. Об этом 28 ноября заявил президент Ирана Эбрахим Раиси, выступая на саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ашхабаде.

khamenei.ir Эбрахим Раиси

«Мы считаем, что любое изменение политической географии региона не только не будет способствовать стабильности в регионе, но и подготовит почву для дальнейшей напряжённости в будущем», — сказал глава Ирана.

При этом он заявил, что прекращение боёв в Закавказье позволит разблокировать маршруты, благодаря чему в регионе вырастет поток товаров и пассажиров. По мнению Раиси, это будет способствовать развитию экономики стран-участниц ОЭС.

Президент Ирана призвал страны Закавказья сотрудничать на основе уважения и сохранения территориальной целостности.

Напомним, граница между Азербайджаном и Арменией не согласована, стороны готовятся запустить процесс делимитации и демаркации границы. При этом в мае ВС Азербайджана заняли участок на территории Армении в районе Черного озера. В сентябре на дороге Горис — Капан, проходящей по Сюникской области Армении, Азербайджан также установил посты на участке, который заходит на подконтрольную Баку территорию.