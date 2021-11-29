Чебоксары, 29 ноября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. В Чувашии на закупку внедорожника для спасательной службы из республиканского бюджета выделяется 1,92 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Автомобиль

Заказчиком выступает казённое учреждение «Чувашская республиканская поисково-спасательная служба». Ведомству понадобился легковой автомобиль Renault Duster или эквивалент. Согласно техническому заданию, это должен быть серебристый полноприводный автомобиль (внедорожник) мощностью не менее 150 лошадиных сил.

Максимальная цена контракта составляет 1,92 млн рублей. Данные средства предусмотрены в региональном бюджете.

Аукцион назначен на 6 декабря. Победитель конкурса должен поставить новый легковой автомобиль в Чебоксары до конца 2021 года.