Душанбе, 29 ноября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Подразделения 201-й российской военной базы в Таджикистане в ходе зимнего периода обучения проведут порядка 40 военных учений., сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

Дарья Антонова ИА REGNUM Военные учения

«Военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений будут задействованы в батальонных и ротных тактических учениях», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что основой учений станет выполнение военнослужащими боевых стрельб из штатного вооружения и военной техники с привлечением экипажей вертолётов армейской авиации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на дислоцированной в Таджикистане 201-ой российской военной базе начались комплексные занятия с военнослужащими по недопущению нарушений требований безопасности.

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