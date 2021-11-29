На военной базе РФ в Таджикистане в зимний период состоится около 40 учений
Душанбе, 29 ноября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Подразделения 201-й российской военной базы в Таджикистане в ходе зимнего периода обучения проведут порядка 40 военных учений., сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
Дарья Антонова ИА REGNUM
Военные учения
«Военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений будут задействованы в батальонных и ротных тактических учениях», — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что основой учений станет выполнение военнослужащими боевых стрельб из штатного вооружения и военной техники с привлечением экипажей вертолётов армейской авиации.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на дислоцированной в Таджикистане 201-ой российской военной базе начались комплексные занятия с военнослужащими по недопущению нарушений требований безопасности.
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