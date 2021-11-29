Джакарта, 29 ноября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо передал свои поздравления по случаю 50-летия корпуса гражданской службы Индонезии, сообщает Кompas.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

«Поздравляю с 50-летием корпуса государственной службы Индонезии. Спасибо за полвека службы на благо народа», — заявил глава государства.

«Я верю, что мы можем вступить в эру цифрового управления. Управление станет эффективным, а государственные услуги станут выполнять быстрее», — отметил Джоко Видодо.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии заявило, что готово содействовать диалогу между улемами и властями Афганистана.