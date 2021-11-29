В НИУ ВШЭ назвали препятствие для увеличения доходов жителей России
Москва, 29 ноября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. По сравнению с 2019 годом трудовые доходы жителей России в некорпоративном секторе уменьшились почти на 20%. Об этом 29 ноября сообщает РБК со ссылкой на расчёты НИУ ВШЭ «Мониторинг социально-экономического положения и социального самочувствия населения: три квартала 2021 года».
Указывается, что трудовые доходы в некорпоративном секторе экономики РФ сильно отстают по динамике от доходов работников организаций и населения в целом.
При этом поясняется, что некорпоративный сектор представляют работники, имеющие трудовой доход, но не являющиеся наемными работниками: индивидуальные предприниматели, самозанятые, а также занятые неформально и занятые у частных лиц.
Помимо этого, уточняется, что на названный некорпоративный сегмент приходится не менее 30% работающих жителей России.
«Следовательно, именно падение трудовых доходов в некорпоративном сегменте тянет вниз реальные денежные доходы населения», — отметили эксперты НИУ ВШЭ.
В то же время, добавляется, что в целом доходы жителей страны все-таки начали расти и это произошло благодаря социальным выплатам и увеличению зарплат.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября стало известно, что банк России прорабатывает меры по ужесточению регулирования выдачи кредитов микрофинансовыми организациями и выдачи займов закредитованным гражданам.