Москва, 29 ноября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. По сравнению с 2019 годом трудовые доходы жителей России в некорпоративном секторе уменьшились почти на 20%. Об этом 29 ноября сообщает РБК со ссылкой на расчёты НИУ ВШЭ «Мониторинг социально-экономического положения и социального самочувствия населения: три квартала 2021 года».

Иван Шилов ИА REGNUM Доходы

Указывается, что трудовые доходы в некорпоративном секторе экономики РФ сильно отстают по динамике от доходов работников организаций и населения в целом.

При этом поясняется, что некорпоративный сектор представляют работники, имеющие трудовой доход, но не являющиеся наемными работниками: индивидуальные предприниматели, самозанятые, а также занятые неформально и занятые у частных лиц.

Помимо этого, уточняется, что на названный некорпоративный сегмент приходится не менее 30% работающих жителей России.

«Следовательно, именно падение трудовых доходов в некорпоративном сегменте тянет вниз реальные денежные доходы населения», — отметили эксперты НИУ ВШЭ.

В то же время, добавляется, что в целом доходы жителей страны все-таки начали расти и это произошло благодаря социальным выплатам и увеличению зарплат.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября стало известно, что банк России прорабатывает меры по ужесточению регулирования выдачи кредитов микрофинансовыми организациями и выдачи займов закредитованным гражданам.