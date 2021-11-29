Пенза, 29 ноября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В Пензенской области за январь-сентябрь 2021 года родились 7046 детей, из них 109 двоен и четыре тройни. Как сообщает Пензастат, средний возраст матери при рождении ребенка ежегодно увеличивается. В 2020 году он составил 28,5 лет.

Материнство

Число женщин, которые стали мамами в возрасте старше 40 лет, составило 276 человек. По состоянию на 1 октября 2021 года впервые стали матерями 2714 женщин, годом ранее — 3796 человек. На свет появилось 118 двоен и три тройни. Число детей, рожденных третьими и последующими, составило 1974 человека, или 20,5% от общего количества рожденных детей.

ИА REGNUM напоминает, в школах Пензенской области планируют создать структуру психологического тестирования.

Читайте также: Пензенские власти поддержали ряд пилотных проектов детского омбудсмена РФ