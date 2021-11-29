Пермь, 29 ноября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. В Пермском крае по итогам конкурса бюджетную поддержку получат 15 семейных животноводческих ферм. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Фото министерства сельского хозяйства Калужской области На ферме

Гранты на условиях софинансирования из регионального и федерального бюджетов выдадут рыбоводческим предприятиям, молочным фермам, пасекам, хозяйствам по разведению крупного и мелкого рогатого скота и другим. Общий объем поддержки составит 167,8 млн рублей.

Стоит отметить, в 2021 году максимальный размер поддержки по гранту «Семейные животноводческие фермы» увеличен в полтора раза — с 10 до 15 млн рублей.